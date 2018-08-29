KPSS 2018 Lİsans/ÖABT sınav sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Binlerce adayın beklediği sonuçlar erken erken geldi ve 2018 KPSS maratonunda sonuçlara gelinmiş oldu. KPSS maratonu 22 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek ve genel kültür sınavıyla başlamıştı. Alan Bilgisi 1-2 sınavları ise 28 - 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. 5 Ağustos'ta ise KPSS ÖABT sınavı yapıldı. Bu sınavlara giren adaylar şimdi açıklanan KPSS sonuçları puan değerlendirmeleri ile tercih yapabilecekler.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

5 Ağustos Pazar günü yapılan 2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları ilan edildi ve sorgulama sayfası açıldı. KPSS sonuçları aşağıdaki bağlantıdan T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilir.

2018 KPSS sonuçları sorgula

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Öğretmen adaylarına yakından ilgilendiren müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece öğretmen adaylarının KPSS puanlarının geçerlilik süresinde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede şu ifadeler yer aldı: “Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”