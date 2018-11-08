KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları az önce erişime açıldı. ÖSYM tarafından bugün açıklanacağı duyurulan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunuldu. Adaylar KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

2018 ORTA ÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



