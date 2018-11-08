KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları az önce erişime açıldı. ÖSYM tarafından bugün açıklanacağı duyurulan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunuldu. Adaylar KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.
2018 ORTA ÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası
Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti
İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi
İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...
2018 yılının İngilizce kelimesi belli oldu!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum