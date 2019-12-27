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  4. KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama sayfası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:26 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2019/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019/7 kılavuzuna göre 13-19 Aralık arasında, Sağlık Bakanlığı'nın kadro ve pozisyonları için alınan tercihlerde yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2019/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Sağlık Bakanlığı'nda boş bulunan kadro ve pozisyonlarına yapılan KPSS 2019/7 tercih sonuçlarını sitesinden duyurdu. KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, tercih sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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8 BİNİN ÜZERİNDE KADRO

Atama yapılan 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden
oluşuyor.

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