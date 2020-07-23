KPSS-2020/1 tercihleri başlıyor mu? ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS tercih tarihleri açıklaması!

Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS tercihleri için bugün son dakika açıklaması geldi. KPSS-2020/1 tercihleri için gün sayan adaylar, KPSS-2020/1 tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başlamıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin yapılabileceğini duyurdu. KPSS tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2020/1 tercihleri başlıyor mu? İşte son dakika KPSS açıklaması...

KPSS-2020/1 tercihleri başlıyor mu?

ÖSYM Başkanı Aygün, haberi Twitter hesabından şöyle paylaştı;

"Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

KPSS tercih tarihleri ne zaman?

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS tercih tarihleri sonunda belli oldu. ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabından, 2020 KPSS tercihleri için "Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

DHA

