KPSS-2020/1 tercihleri başlıyor mu? ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS tercih tarihleri açıklaması!

Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS tercihleri için bugün son dakika açıklaması geldi. KPSS-2020/1 tercihleri için gün sayan adaylar, KPSS-2020/1 tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başlamıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin yapılabileceğini duyurdu. KPSS tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2020/1 tercihleri başlıyor mu? İşte son dakika KPSS açıklaması...
ÖSYM Başkanı Aygün, haberi Twitter hesabından şöyle paylaştı;
"Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Binlerce adayın merakla beklediği KPSS tercih tarihleri sonunda belli oldu. ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabından, 2020 KPSS tercihleri için "Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.
DHA
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