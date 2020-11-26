KPSS 2020 Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den son dakika KPSS Ön Lisans 2020 sonuçları açıklaması bekleyen adaylar, 26 Kasım tarihinde açıklanacağı belirtilen 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarına erişebilecek. Binlerce memur adayının gözleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den gelecek son dakika KPSS Önlisans paylaşıma çevrilmişti. KPSS Ön Lisans sonuçları erişime açıldı mı araştırması yapan memur adayları bugün itibari ile sonuçlarını öğrenebilecek. İşte KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 öğrenme ekranı...

HALİS AYGÜN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİK PAYLAŞTI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bugün yaptığı son dakika açıklamasında KPSS Önlisans sonuçlarının açıklandığını belirtti.

İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı son dakika açıklaması:

Değerli adaylarımız,

25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır.



Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.



Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 26, 2020

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ADRESE GELECEK Mİ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 26 Kasım'da yani bugün erişime açılıyor. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve giriş şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenme imkanı bulacaklar. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları önceki yıllarda olduğu gibi kağıda basılıp adreslere gönderilmeyecek, sadece online üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek. ÖSYM'nin internet üzerinden erişime açtığı KPSS Ön Lisans sınav sonuçları da adaylara tebliğ hükmündedir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan kimlik bilgileri üzerinde değişiklik yaptıran memur adayları, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.



