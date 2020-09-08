KPSS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı? 6 Eylül KPSS puanı nasıl hesaplanır?

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan KPSS linsans sınavının ardından sosyal medyada çıkan sorular tartışılmaya başlandı. ais.osym.gov.tr'de yayınlanacak olan KPSS 2020 cevap kitapçığının yayınlanmasını bekleyen adaylar ÖSYM'den gelecek haberlere kilitlendi. ais.osym.gov.tr'de adresine hem mobil uygulama üzerinden hem de web sitesinden ulaşarak adaylar açıklanan bilgilere ulaşabilecekler. 2 oturum şeklinde yapılan KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün son dakika KPSS açıklaması yaptı mı?
Binlerce kişinin girdiği KPSS 2020 sınavında tartışmalı sorular dikkat çekti. Fahriye Abla şiiri ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi gündeme bomba gibi düşen sorular adaylar tarafından tartışma yaratmıştı. Sorular üzerine tartışan memur adayları KPSS 2020 cevap anahtarının paylaşılmasını dört gözle bekliyor. https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yapılarak KPSS 2020 cevap kitapçığına ulaşılacak. Peki ÖSYM KPSS 2020 soru ve cevapları ne zaman yayınlayacak? KPSS 2020 sınav cevap kitapçığına ulaşmak için adayın mutlaka ais.osym.gov.tr'ye giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin olması gerekir. Sınava giren adaylara KPSS 2020 cevaplarının 22 Ekim 2020 Perşembe günü açıklanacağını belirtelim. ÖSYM verilen tarihten önce de KPSS 2020 cevap anahtarını paylaşabilir. Bunun için Twitter üzerinden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü takip etmeleri önerilir. ÖSYM'nin duyurusunda şu şekilde bilgi yer alıyor;
"Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir."
6 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavının genel kültür ve genel yetenek cevap anahtarları ne zaman erişime açılacak araştıran adaylar, 2019 yılında KPSS cevap kitapçığı ne zaman erişime açılmıştı araştırıyor. KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimler sınavı soru ve cevapları iki gün sonra %10'luk kısmı erişime açılmıştı. Geçtiğimiz yıl KPSS lisans sınavı 14 Temmuz'da yapıldı ve cevap kitapçığının yüzde 10'luk kısmı 16 Temmuz'da erişime açıldı.
KPSS lisans ve soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı araştıran adaylar bir an önce sınav puanlarını hesaplamayı bekliyor. ais.osym.gov.tr'de yayınlanacak olan sınav cevap anahtarı merak ediliyor. Puanlamayı da araştıran öğrenciler KPSS'de 4 yanlış bir doğruyu götürecek mi inceliyor. Her bölümdeki soruya verilen yanlış cevaplardan dört tanesi o bölümdeki bir doğru cevabı götürecektir. Örneğin Genel Yetenek bölümünden dört yanlış yapan kişinin yine Genel Yetenek doğru cevap sayısından bir tanesi silinecektir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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