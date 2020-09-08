KPSS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı? 6 Eylül KPSS puanı nasıl hesaplanır?

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan KPSS linsans sınavının ardından sosyal medyada çıkan sorular tartışılmaya başlandı. ais.osym.gov.tr'de yayınlanacak olan KPSS 2020 cevap kitapçığının yayınlanmasını bekleyen adaylar ÖSYM'den gelecek haberlere kilitlendi. ais.osym.gov.tr'de adresine hem mobil uygulama üzerinden hem de web sitesinden ulaşarak adaylar açıklanan bilgilere ulaşabilecekler. 2 oturum şeklinde yapılan KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün son dakika KPSS açıklaması yaptı mı?

KPSS 2020 LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Binlerce kişinin girdiği KPSS 2020 sınavında tartışmalı sorular dikkat çekti. Fahriye Abla şiiri ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi gündeme bomba gibi düşen sorular adaylar tarafından tartışma yaratmıştı. Sorular üzerine tartışan memur adayları KPSS 2020 cevap anahtarının paylaşılmasını dört gözle bekliyor. https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yapılarak KPSS 2020 cevap kitapçığına ulaşılacak. Peki ÖSYM KPSS 2020 soru ve cevapları ne zaman yayınlayacak? KPSS 2020 sınav cevap kitapçığına ulaşmak için adayın mutlaka ais.osym.gov.tr'ye giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin olması gerekir. Sınava giren adaylara KPSS 2020 cevaplarının 22 Ekim 2020 Perşembe günü açıklanacağını belirtelim. ÖSYM verilen tarihten önce de KPSS 2020 cevap anahtarını paylaşabilir. Bunun için Twitter üzerinden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü takip etmeleri önerilir. ÖSYM'nin duyurusunda şu şekilde bilgi yer alıyor;