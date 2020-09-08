HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı? 6 Eylül KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı? 6 Eylül KPSS puanı nasıl hesaplanır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

ais.osym.gov.tr'de KPSS lisans sınavında çıkan soruların cevap anahtarının yayınlanması bekleniyor. 6 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavında çıkan sorular sosyal medyada gündem olmuş ve cevapları tartışılmaya başlanmıştı. İki oturum olarak yapılan KPSS 2020 sınavının ardından, cevap kitapçığı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, KPSS 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tüm detaylar haberimizde.

KPSS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı? 6 Eylül KPSS puanı nasıl hesaplanır?

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan KPSS linsans sınavının ardından sosyal medyada çıkan sorular tartışılmaya başlandı. ais.osym.gov.tr'de yayınlanacak olan KPSS 2020 cevap kitapçığının yayınlanmasını bekleyen adaylar ÖSYM'den gelecek haberlere kilitlendi. ais.osym.gov.tr'de adresine hem mobil uygulama üzerinden hem de web sitesinden ulaşarak adaylar açıklanan bilgilere ulaşabilecekler. 2 oturum şeklinde yapılan KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün son dakika KPSS açıklaması yaptı mı?

KPSS 2020 LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Binlerce kişinin girdiği KPSS 2020 sınavında tartışmalı sorular dikkat çekti. Fahriye Abla şiiri ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi gündeme bomba gibi düşen sorular adaylar tarafından tartışma yaratmıştı. Sorular üzerine tartışan memur adayları KPSS 2020 cevap anahtarının paylaşılmasını dört gözle bekliyor. https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yapılarak KPSS 2020 cevap kitapçığına ulaşılacak. Peki ÖSYM KPSS 2020 soru ve cevapları ne zaman yayınlayacak? KPSS 2020 sınav cevap kitapçığına ulaşmak için adayın mutlaka ais.osym.gov.tr'ye giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin olması gerekir. Sınava giren adaylara KPSS 2020 cevaplarının 22 Ekim 2020 Perşembe günü açıklanacağını belirtelim. ÖSYM verilen tarihten önce de KPSS 2020 cevap anahtarını paylaşabilir. Bunun için Twitter üzerinden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü takip etmeleri önerilir. ÖSYM'nin duyurusunda şu şekilde bilgi yer alıyor;

"Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir."

2019 YILINDA KPSS LİSANS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

6 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavının genel kültür ve genel yetenek cevap anahtarları ne zaman erişime açılacak araştıran adaylar, 2019 yılında KPSS cevap kitapçığı ne zaman erişime açılmıştı araştırıyor. KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimler sınavı soru ve cevapları iki gün sonra %10'luk kısmı erişime açılmıştı. Geçtiğimiz yıl KPSS lisans sınavı 14 Temmuz'da yapıldı ve cevap kitapçığının yüzde 10'luk kısmı 16 Temmuz'da erişime açıldı.

KPSS 2020 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS lisans ve soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı araştıran adaylar bir an önce sınav puanlarını hesaplamayı bekliyor. ais.osym.gov.tr'de yayınlanacak olan sınav cevap anahtarı merak ediliyor. Puanlamayı da araştıran öğrenciler KPSS'de 4 yanlış bir doğruyu götürecek mi inceliyor. Her bölümdeki soruya verilen yanlış cevaplardan dört tanesi o bölümdeki bir doğru cevabı götürecektir. Örneğin Genel Yetenek bölümünden dört yanlış yapan kişinin yine Genel Yetenek doğru cevap sayısından bir tanesi silinecektir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?
Uzmanlar uyardı: Bu hastalık cinsel hayatınızı bitiriyor! Uzmanlar uyardı: Bu hastalık cinsel hayatınızı bitiriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hangi illerde okullar açılacak? Salgının arttığı Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?
Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Uzmandan "ölümcül seyir" uyarısı geldi! Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
Uzmandan okullar için "ölümcül seyir" açıklaması!
Sınıftaki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne yapılacak? Koronavirüs olan öğrenci nasıl bir yol izleyecek?
Öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?
2020 DGS hesaplama, baraj geçme puanı kaç net? 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! AÖF mezunları için ÖSYM AİS sorgulama!
DGS sonuçları öğrenme ekranı!
DGS 2020 sonuçları! ÖSYM Başkanı DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
DGS sonuçları açıklandı
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.