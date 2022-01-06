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KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı mı? KPSS-2021/2 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM açıkladı!

06.01.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Adayların gözleri, KPSS-2021/2 puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM, yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. İşte merak edilenler...

KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı mı? KPSS-2021/2 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM açıkladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) "KPSS-2021/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" başlıklı duyuruyu yayımladı. Peki KPSS-2021/2 sonuçları nereden sorgulanır? Adaylar sonuçlarını 6 Ocak 2021 Perşembe 13.30 itibarıyla ÖSYM'nin internet adresinden sorgulayacak.

KPSS-2021/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tercihleri 22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Binlerce adayın merakla beklediği yerleştirme işlemlerinin sonucu açıklandı.

KPSS-2021/2 açıklandı mı? KPSS-2021/2 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM açıkladı!

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenecek. Sonuçlara, T.C. Kimlik numaraları ve şifre ile erişilecek.

KPSS-2021/2 açıklandı mı? KPSS-2021/2 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM açıkladı!

Yerleştirme bilgileri ve sonuçları ÖSYM'nin internet adresinde adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek. Sonuçlarla ilgili adaylara ve ilgili kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı mı? KPSS-2021/2 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM açıkladı!

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak için, yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvurmalı. Atanmak için gerekli süreç bilgisi bu kurum, kuruşlardan edinilecek.


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