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KPSS 2021/4 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte KPSS 2021/4 tercih kılavuzu

16.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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ÖSYM, KPSS 2021/4 tercih kılavuzunu yayınladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılacak. KPSS 2021/4 tercih tarihleri ve tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bilgiler, kılavuzda yer aldı.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da AİS uygulamasında yapılacak tercihlerde, 2020 KPSS lisans sınavına girmiş adayların tercihleri dikkate alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açılan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapmak için KPSS 2021/4 tercih kılavuzunda yer alan şartları taşıyor olmak gerekiyor…

KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayınlandı

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK: Adaylar tercihlerini, 16 – 23 Mart 2021 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr internet sayfası üzerinden yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da son bulacaktır…
Tercih işlemleri, KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu şartlarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak bireysel bir şekilde yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.
İŞTE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI: Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla alakalı iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri gereğince sürdürülecektir. İsmi geçen Kanun ve Esaslarda paylaşılan koşulların herhangi birini taşımayanlar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmayacaklardır.
Tercih yapacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşulları taşımaları gerekiyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi (*) gereği bu tercih kılavuzunda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih edeceklerin T.C. vatandaşı olmaları gerektiğinden dolayı T.C. vatandaşı olmayanların tercih yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, 06 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe sokulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesinde bulunan istisnalar haricinde, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir.
657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmaması gerekir.
Erkek adaylar için askerlik durumu açısından; askerlikle alakalı olmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmişse de muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekir.
Çeşitli Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden atılanlar yerleştirme için başvuru yapamaz. Bu hâldekilerin yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi Bakanlıkça atamaları yapılmaz.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık ve emeklilik aylığı almaması gerekir.
Merkez teşkilatına ataması yapılacakların görev yeri bakanlığın, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri de Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Liman Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı illerdir. Adaylar, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Liman Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri ve bağlı illeri kurumsal internet (http://www.uab.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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