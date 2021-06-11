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KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı! İşte KPSS 2021 tercih sonuçları ve sonuç ekranı...

11.06.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS-2021/6 tercih sonuçları binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM yapmış olduğu "KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları " başlıklı duyuru ile 2021 KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını ilan etti. Peki 2021 KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç ekranı ve detaylar...

KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı! İşte KPSS 2021 tercih sonuçları ve sonuç ekranı...

2021 yılı KPSS/6 tercih sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyordu. ÖSYM 11 Haziran günü yani bugün yaptığı duyuru ile 2021 KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını ilan etti. Peki KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları yani 2021 KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS-2021/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM adayların merakla beklediği KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu. ÖSYM resmi sitesinde yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

"KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur."

KPSS-2021/6 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin duyurusunda ilan ettiği https://sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden giriş bilgilerinizi kullanarak KPSS-2021/6 tercih sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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