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KPSS-2021/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS-2021/8 tercihi nasıl ve nereden yapılır?

27.10.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 27 Ekim 2021 tarihinde "KPSS-2021/8: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" başlıklı duyuru yayımlandı. Bu duyuru ile KPSS-2021/8 tercih kılavuzunun yayımlandığı açıklandı. İşte detaylar...

KPSS-2021/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS-2021/8 tercihi nasıl ve nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu yayınlandı. Kılavuz Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer aldı. Öte yandan tercihlerin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İşte merak edilenler...

KPSS-2021/8 TERCİH KILAVUZU

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu'na ulaşmak için "https://www.osym.gov.tr/TR,21393/kpss-20218-tarim-ve-orman-bakanligi-meteoroloji-genel-mudurlugunun-sozlesmeli-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html" adresine erişim sağlayınız.

KPSS-2021/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS-2021/8 tercihi nasıl ve nereden yapılır?

KPSS-2021/8 TERCİHİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna 11.00’den itibaren erişim sağlayabileceği belirtildi. Tercihler 27 Ekim- 02 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak olan tercih işlemleri 2 Kasım 2021 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun devamında, adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtildi. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
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