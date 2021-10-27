KPSS-2021/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS-2021/8 tercihi nasıl ve nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu yayınlandı. Kılavuz Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer aldı. Öte yandan tercihlerin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İşte merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu'na ulaşmak için "https://www.osym.gov.tr/TR,21393/kpss-20218-tarim-ve-orman-bakanligi-meteoroloji-genel-mudurlugunun-sozlesmeli-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html" adresine erişim sağlayınız.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna 11.00’den itibaren erişim sağlayabileceği belirtildi. Tercihler 27 Ekim- 02 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak olan tercih işlemleri 2 Kasım 2021 saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM tarafından yapılan duyurunun devamında, adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtildi. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum