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KPSS 2022/1 yerleştirme ve tercih sonuçları açıklandı! 2022 KPSS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası

20.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/1 yerleştirme ve tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 30 Haziran-7 Temmuz tarihinde KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için ÖSYM tarafından alınan tercihlerin sonuçları resmi sayfa üzerinden duyuruldu. KPSS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden sonuç sorgulama yapmaya başladı. İşte KPSS 2022/1 yerleştirme ve tercih sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS 2022/1 yerleştirme ve tercih sonuçları açıklandı! 2022 KPSS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası

KPSS 2022/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 30 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sorgulama ekranı açıldı. İşte ÖSYM KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

30 Haziran-7 Temmuz arasında KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları tercihlerinin ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS tercih sonuçları açıklandı.

KPSS tercihlerinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN DUYURDU

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya adresinden duyurdu.

halis aygün

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "Değerli adaylarımız, 30 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

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