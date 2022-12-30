KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercih sonuçları bekleniyor

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KPSS 2022/2 tercihleri aralık ayında tamamlandı. Sınava giren adaylar heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladılar. 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı sonuçları 28 Aralık 2022 tarihinde açıklanmıştı.

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022/2 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı sonuçları 28 Aralık 2022 tarihinde açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

