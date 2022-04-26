HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

26.04.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/7 atama sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımına ilişkin ÖSYM'nin Twitter hesabı ve internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamanın detayları ve KPSS 2022/7 atama sonuçları merak konusu oldu. Peki ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2022/7 tercih sonuçları konusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından flaş bir açıklamada bulunuldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS 2022/7 ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi.

ÖSYM 2022 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika... Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! MSB duyurdu: 1 asker şehit, 4 asker yaralıSon dakika... Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! MSB duyurdu: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!
Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepkiKabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.