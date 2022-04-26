KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2022/7 tercih sonuçları konusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından flaş bir açıklamada bulunuldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS 2022/7 ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi.

ÖSYM 2022 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

