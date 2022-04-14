KPSS 2022/7 tercih kılavuzu! Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı tercihleri başladı mı?

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru süreci merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda detaylar açıklandı. 17-21 Nisan 2022 tarihlerinde adaylar ÖSYM AİS üzerinden başvurularını yapabilecekler. KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için yayınlandı. İşte KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarına dair merak edilen detaylar...

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2022/7 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?