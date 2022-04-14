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KPSS 2022/7 tercih kılavuzu! Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı tercihleri başladı mı?

14.04.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu gündemde yer alan konuların başında geliyor. KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru süreci başlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımına dair detaylar!

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu! Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı tercihleri başladı mı?

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru süreci merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda detaylar açıklandı. 17-21 Nisan 2022 tarihlerinde adaylar ÖSYM AİS üzerinden başvurularını yapabilecekler. KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için yayınlandı. İşte KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarına dair merak edilen detaylar...

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2022/7 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

  1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istinalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

  2. Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

  3. Taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri KGM Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlükleri ve bağlı işyerlerini Karayolları Genel Müdürlüğünün kurumsal internet (http://www.kgm.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

  4. Adayların, tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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