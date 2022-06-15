KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları, tercih alımlarının 9 Haziran 2022 Perşembe günü sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından yapılacak KPSS 2022/8 tercih sonuçları ile ilgili açıklamaya çevrildi. Peki, KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanacağı düşünülüyor.

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Haziran Perşembe günü sona eren tercih işlemleri bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ziraat Mühendisi: 523

Veteriner Hekim: 392

Gıda Mühendisi: 135

Orman Mühendisi: 86

Su Ürünleri Mühendisi: 51

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15

Harita Mühendisi: 7

Avukat: 24

Laborant: 23

Kimyager: 23

Biyolog: 23

Veteriner Sağlık Teknikeri: 10

Ziraat Tekniker: 10

Veteriner Sağlık Teknisyen: 3

Ziraat Teknisyen: 3

Büro Personeli: 182

Orman Muhafaza Memuru: 190

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100

