KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları, tercih alımlarının 9 Haziran 2022 Perşembe günü sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından yapılacak KPSS 2022/8 tercih sonuçları ile ilgili açıklamaya çevrildi. Peki, KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...
KPSS 2022/8 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanacağı düşünülüyor.
9 Haziran Perşembe günü sona eren tercih işlemleri bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Ziraat Mühendisi: 523
Veteriner Hekim: 392
Gıda Mühendisi: 135
Orman Mühendisi: 86
Su Ürünleri Mühendisi: 51
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 24
Laborant: 23
Kimyager: 23
Biyolog: 23
Veteriner Sağlık Teknikeri: 10
Ziraat Tekniker: 10
Veteriner Sağlık Teknisyen: 3
Ziraat Teknisyen: 3
Büro Personeli: 182
Orman Muhafaza Memuru: 190
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100