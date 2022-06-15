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KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

15.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bin 800 personel alımı için tanınan tercih süresi 9 Haziran 2022 Perşembe günü sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı bünyesinde görev almak isteyen kişiler yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları, tercih alımlarının 9 Haziran 2022 Perşembe günü sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından yapılacak KPSS 2022/8 tercih sonuçları ile ilgili açıklamaya çevrildi. Peki, KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanacağı düşünülüyor.

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Haziran Perşembe günü sona eren tercih işlemleri bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ziraat Mühendisi: 523
Veteriner Hekim: 392
Gıda Mühendisi: 135
Orman Mühendisi: 86
Su Ürünleri Mühendisi: 51
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 24
Laborant: 23
Kimyager: 23
Biyolog: 23
Veteriner Sağlık Teknikeri: 10
Ziraat Tekniker: 10
Veteriner Sağlık Teknisyen: 3
Ziraat Teknisyen: 3
Büro Personeli: 182
Orman Muhafaza Memuru: 190
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100

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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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