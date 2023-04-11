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KPSS 2023/5: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

11.04.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 31 bin 600 personel alımı için başvuruların 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alınmasının ardından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. KPSS 2023/5: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır, nereden? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS 2023/5: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvurularının tamamlanmasıyla tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar yapıyordu. ÖSYM son dakika Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2023/5: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları belli oldu.
Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM'nin açıklamasında "28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadesi kullanıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şu şekilde:

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Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans),

Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans),


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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı personel alımı

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