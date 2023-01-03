EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS 2023: KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri

KPSS 2023: KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri

03.01.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 takvimine göre başvuru tarihleri ve sınav oturumlarının yapılacağı tarihler önceden belli oluyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Kamu personeli adaylarının girdiği KPSS her alan için farklı günlerde gerçekleşiyor. Peki, KPSS 2023 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS 2023: KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre bu yıl yapılacak bazı sınavların tarihleri netleşti. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adaylar şimdiden hazırlıklarına başladı. Kamu'da personel olmay isteyen adayların katılımıyla gerçekleşen KPSS 2023'ün bazı oturumlarının tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

optik form ve kalem

2023 KPSS NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

optik formm

2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!
KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?
Yoksul eş anlamlısı nedir?Yoksul eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS kpss lisans Okan Kocuk

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.