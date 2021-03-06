Altı belediyede 87 zabıta memur alımı yapılacağının duyurulmasının ardından "KPSS 60 puanla zabıta memur alım şartları" gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. KPSS'den 60 puan ve üstü alan vatandaşlardan gerekli kriterleri sağlayanlar altı belediye içinde atamalarının gerçekleşmesinin ardından göreve başlayacak. Peki, 2021 KPSS 60 puanla zabıta memur alım şartları nelerdir? İşte, yanıtı!

60 puanla zabıta memur alım şartları nelerdir?

KPSS 60 puanla zabıta memur alım şartları şöyle:

T.C vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir adli suçu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak, askerlik ile ilgisi bulunmamak veya askerlik çağında olmamak, askerlik çağını geçenlerin ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa alınmış olmak,

Görevini yapmasına engel olacak bedensel veya zihinsel engeli bulunmamak,

Kadrolor için gereken diğer başvuru kriterlerine uymak,

Başvurulmak istenen kadro için dilekçe vermek

Hangi belediye kaç zabıta alacak?

2021 KPSS 60 puan ile zabıta memur alacak belediyeler ve alınacak zabıta sayısı şöyle:

Van Büyükşehir Belediyesi: 15 Zabıta memuru,

Şırnak Belediyesi: 1 Lisans ve 1 ön lisans mezunu Zabıta memuru,

Bahçelievler Belediyesi: 19 Zabıta memuru,

Pendik Belediyesi: Lisans ve ön lisans mezunu 20 zabıta memuru,

Van İpekyolu Belediyesi: 30 Zabıta memuru,

Yaylakent Belediyesi: 1 Zabıta memuru,

olmak üzere toplamda 87 Zabıta memuru alımı yapılacak

