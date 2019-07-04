HABER

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı giriş belgeleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı - Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Temmuz'da uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

Duyuruda ayrıca 14 Temmuz'daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu için saat 10.00'dan sonra "Eğitim Bilimleri" oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Sıcaktan bunalan yavru martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptıSıcaktan bunalan yavru martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
Geleneksel ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere altın ödülü verildiGeleneksel ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere altın ödülü verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giriş belgeleri açıklandı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ösym

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama!

Zehir taciri evinde yakalandı!

Evde basıldı! Utancından yüzünü bile göstermedi

Sivas'ta adliyeden kaçan Duygu Ceylan otogarda yakalandı!

Herkesi atlattığını düşündü! Orada yakalandı

Son dakika! Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez,: Sardes Antik Kenti

İşte fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası Bozcaada Belediyesi'nden son dakika kararı

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.