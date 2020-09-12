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KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu KPSS’ye katılan adaylar tarafından sorulmaya devam ediyor. 12 Eylül tarihinde iki oturum olarak yapılan ve 13 Eylül tarihinde de tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan KPSS alan bilgisi sınav sonuçları merak ediliyor. Peki, KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar…

KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans derecelerinde üçüncü sınav bugün gerçekleşti. Geçen hafta genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavları yapıldı. Şimdi KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. 12 Eylül -13 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavın sonuçları merak ediliyor. 2020 KPSS alan bilgisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılmış olan sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde erişime açılacak. Dolayısıyla 2020 KPSS alan bilgisi sonuçlarının da bu tarihte açıklanması ve adayların erişimine açılması bekleniyor. 13 Eylül 2020 tarihinde bir oturumu daha gerçekleştirilecek olan KPSS alan bilgisi sınavının ardından KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı yani ÖABT de 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları açıklanmasının haricinde KPSS'ye katılan adaylar tarafından KPSS alan bilgisi soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre KPSS alan bilgisi soruları ve cevap anahtarı 14 Eylül 2020 Pazartesi günü erişime açılacak. Sınava katılmış olan KPSS adayları ÖSYM AİS sayfasından soruları ve cevapları görebilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI İÇİN AİS EKRANI

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