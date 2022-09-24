KPSS Alan Bilgisi sınavları için geri sayım devam ediyor. KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek olan kişileri ilgilendiren açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Peki, KPSS Alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2022-KPSS Alan Bilgisi sonuçları 21 Ekim Cuma günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde erişime açılacak.

2022 KPSS ALAN SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı resmi tarih henüz belli olmadı.

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor. KPSS lisans sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI KAÇTA BAŞLAR, BİTER?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Çoktan seçmeli 120 soru için 150 dakika verilecek. Sınav süresi 150 dakika (2 saat 30 dakika) olan KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

Alan Bilgisi 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Çoktan seçmeli 120 soru için 150 dakika verilecek. Sınav süresi 150 dakika (2 saat 30 dakika) olan KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

Alan Bilgisi 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül Pazar günü yapılacak. Çoktan seçmeli 120 soru için 160 dakika verilecek. Sınav süresi 160 dakika (2 saat 40 dakika) olan KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumlarında her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir. İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre bu oturumların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

ÖSYM İLE KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

