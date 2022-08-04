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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI ERTELEDİ Mİ? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

04.08.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 31 Temmuz Pazar günü yapılan sınava ilişkin iddialar sonrası ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış ve ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy olmuştu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personeli Seçme Sınavı alan bilgisi oturumuna ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Peki KPSS alan bilgisi sınavı ertelendi mi? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI ERTELEDİ Mİ? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

KPSS Alan Bilgisi sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "KPSS alan bilgisi sınavı ertelendi mi? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte? " gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi oturumuna ilişkin detaylar haberimizde...

KPSS SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

KPSS sınavı iptal oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklamasında "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ KPSS NE ZAMAN?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

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