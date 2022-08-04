KPSS Alan sınavı iptal mi edildi? Hafta sonu 2022-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı ertelendi mi?

KPSS Alan sınavının ertelenip ertelenmediği merak edildi. 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili iddialar sonrası açıklamalar art arda geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy oldu. Peki KPSS Alan sınavı yapılacak mı? Hafta sonu 2022-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı iptal mi edildi, yapılacak mı? 6-7 Ağustos Kamu Personeli Seçme Sınavı son durum ve ayrıntılar haberimizde...

KPSS ALAN SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

KPSS SINAVI HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

