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KPSS başvuru tarihleri belli oldu | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

20.05.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen KPSS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. KPSS sınavına katılmak isteyen adayların, sınavdan önce online olarak sınav başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bu kapsamda birçok aday, KPSS başvuruları için tarihleri araştırıyor.

KPSS başvuru tarihleri belli oldu | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2021 KPSS sınavı 28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2021 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ösym giriş ekranı

2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Başvuru ücretleriyle ilgili ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi. Başvuruların başladığı gün ÖSYM AİS sayfasında ücret belirtilecek aynı zamanda ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek.

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