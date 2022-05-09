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KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

09.05.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerini kamuda sürdürmek isteyen adaylar KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) konuyla alakalı memur adayları için önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilenler...

KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

Memur adaylarının gözleri KPSS ile alakalı gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim yılının sınav takviminin belli olduğu bilgisi aktarıldı. Peki KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu yıl gerçekleştirilecek olan KPSS sınavların başvuru tarihleri şu şekildedir:

KPSS Lisans için 24 Mayıs 2022 - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında,

KPSS Ön Lisans için 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında,

KPSS Ortaöğretim için 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi için 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS 2022 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde,

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde,

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde,

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde,

KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde,

KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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