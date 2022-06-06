KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır 2022? KPSS başvuru ücreti ne kadar, ödeme nasıl yapılır? 6 Haziran 2022 Pazartesi

KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? sorusunun yanıtı ile KPSS başvuru ücretinin ne kadar olduğu sınava girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya ve KPSS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR 2022?

KPSS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar şu şekilde:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Öte yandan KPSS sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİNE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu başvuru ücreti ÖSYM tarafından yapılan açıklamada her bir oturum için 115 TL olarak duyuruldu.

KPSS BAŞVURULARINDA BUGÜN SON MU?

KPSS 2022 başvuruları 24 Mayıs tarihinde başladı ve 6 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

