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KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021... ÖSYM KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT 2021 ne zaman?

22.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021... ÖSYM KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT 2021 ne zaman?

Son dakika 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi... Koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı ertelenen sınavların tarihleri açıklanmaya başladı. ÖSYM ertelenen sınavların tarihini paylaştı. KPSS 2021 başvuru tarihlerini de paylaşan ÖSYM bu yıl ilk oturum sınavını 1 Ağustos tarihinde yapacak. ÖSYM'nin KPSS sınav takviminde başvuru tarihleri ve tüm KPSS detayları yer aldı.

2021 KPSS başvuru tarihleri ve sınav tarihi gündem oldu. Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından verilen tarihlerde yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı 2021 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuruları 28 Mayıs ve 14 Haziran tarihleri arasında, KPSS'nin birinci oturumu ise 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Bu süreçte tarih değişikliği olursa eğer ÖSYM'nin paylaştığı kılavuz ve duyurular dikkate alınacak. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da KPSS'de ilk oturum Genel Yetenek-Genel Kültür sorularından olacak. İşte 2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ve KPSS sınav tarihi detayları...

KPSS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT 2021 ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 1 Ağustos'ta başlayacak olan sınavlar 8 Ağustos'ta sona erecek. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS 2021 TARİHİ DEĞİŞİR Mİ, ERTELENİR Mİ?

2021 KPSS ertelenir mi merak eden adaylara, uzmanların koronavirüs vaka sayılarının azaldığını ve aşı işlemlerinin başladığını bu yüzden sınavların şimdilik ertelenmeyeceğini öngördüğünü belirtelim. Uzmanlar salgına ilişkin bir değişiklik olursa ÖSYM'ye bilgi vercekler ve sınavların ertelenmesine o zaman karar verilecektir. 2021 KPSS erteleme durumunda haberlerimizde yer vereceğiz.


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