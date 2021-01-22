KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021... ÖSYM KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT 2021 ne zaman?

2021 KPSS başvuru tarihleri ve sınav tarihi gündem oldu. Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından verilen tarihlerde yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı 2021 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuruları 28 Mayıs ve 14 Haziran tarihleri arasında, KPSS'nin birinci oturumu ise 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Bu süreçte tarih değişikliği olursa eğer ÖSYM'nin paylaştığı kılavuz ve duyurular dikkate alınacak. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da KPSS'de ilk oturum Genel Yetenek-Genel Kültür sorularından olacak. İşte 2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ve KPSS sınav tarihi detayları...

KPSS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT 2021 ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.