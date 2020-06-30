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KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sınav merkezleri 2020

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

KPSS adayları, başvuruların başlayacağı tarihi merakla beklemeye başladı. KPSS başvuruları ve KPSS sınav merkezleri 2020 hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün önemli açıklamalar yaptı. KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zamana kadar sürecek? KPSS hangi illerde yapılacak? İşte KPSS 2020 ile ilgili tüm detaylar…

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sınav merkezleri 2020

KPSS başvuru süreci uzun süredir merak edilen konuların başında geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle KPSS sınav merkezleri hakkında pek çok önemli detayın merak edildiği konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların cevabını beklediği sorulara yanıt verdi. Bazı değişikliklerin olacağı KPSS 2020 ile ilgili olarak sınavın Eylül ayında 3 hafta boyunca yapılacağı biliniyordu. Aygün, KPSS başvuru sürecinin bugün itibariyle başladığını duyurdu. 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında devam edecek olan KPSS başvuruları ile ilgili olarak sınav merkezlerindeki değişiklik gündemde.

KPSS sınav merkezleri 2020

ÖABT ile alakalı olarak bu yıl da 18 branşta uygulanacağını belirten Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 yılında 30 şehirde gerçekleşen sınava dair adayların rahat ulaşım sağlayabilmesi için planladıkları yeni uygulamayı aktardı. 2020 KPSS sınav merkezleri bu sene 81 ilde belirlendi. 2019 yılında 17 il merkezinde yapılan KPSS alan bilgisi oturumları ise 2020 yılında 30 il merkezinde uygulanacak. Aygün, 27 Aralık’ta gerçekleşecek 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nin (DBT) uygulanacağı ilk sayısının ise 17 ilden 30 il merkezine çıkarılacağını duyurdu.

2020 KPSS başvuru tarihleri

2020 KPSS başvuru süreci 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlıyor. Başvurular tüm adayların rahatça başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmesi için 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. KPSS başvuru sürecinin ardından sınavlar Eylül ayında gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, bu sene sosyal bilgiler, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, ilköğretim matematik, lise matematik, fen bilimleri / fen ve teknoloji, coğrafya, tarih, biyoloji, kimya, fizik, yabancı dil (İngilizce), okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmenlik, beden eğitimi öğretmenliği, imam hatip lisesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği olacak şekilde toplamda 18 alanda yapılacak.

2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

2020 KPSS başvuru süreci ÖSYM’nin AİS ekranı olan ais.osym.gov.tr web sitesi üzerinden tamamlanacak. Adaylar, 2020 KPSS lisans başvuruları için T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini kullanacak. KPSS sınav ücreti yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. ÖSYM aday işlemleri sisteminde geçerli fotoğrafı ya da eğitim bilgisi olmayan adayların KPSS başvuru 2020 sürecini başvuru merkezinden tamamlaması gerekiyor.

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