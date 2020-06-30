KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sınav merkezleri 2020

KPSS başvuru süreci uzun süredir merak edilen konuların başında geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle KPSS sınav merkezleri hakkında pek çok önemli detayın merak edildiği konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların cevabını beklediği sorulara yanıt verdi. Bazı değişikliklerin olacağı KPSS 2020 ile ilgili olarak sınavın Eylül ayında 3 hafta boyunca yapılacağı biliniyordu. Aygün, KPSS başvuru sürecinin bugün itibariyle başladığını duyurdu. 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında devam edecek olan KPSS başvuruları ile ilgili olarak sınav merkezlerindeki değişiklik gündemde.

KPSS sınav merkezleri 2020

ÖABT ile alakalı olarak bu yıl da 18 branşta uygulanacağını belirten Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 yılında 30 şehirde gerçekleşen sınava dair adayların rahat ulaşım sağlayabilmesi için planladıkları yeni uygulamayı aktardı. 2020 KPSS sınav merkezleri bu sene 81 ilde belirlendi. 2019 yılında 17 il merkezinde yapılan KPSS alan bilgisi oturumları ise 2020 yılında 30 il merkezinde uygulanacak. Aygün, 27 Aralık’ta gerçekleşecek 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nin (DBT) uygulanacağı ilk sayısının ise 17 ilden 30 il merkezine çıkarılacağını duyurdu.