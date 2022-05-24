KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları başladı. Memur olmak için kendi kademelerinde sınava girecek olan milyonlarca aday Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında bilgileri ÖSYM ile elde ediyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek başvurular hakkında Sınav tarihinde geri sayım başlamışken adaylar sorularını KPSS başvuru kılavuzu içinde arıyor. KPSS başvurusu nasıl yapılır? tüm bu soruların cevapları haberimizde...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022-KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. 2022 KPSS lisans ücretleri şöyle:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

