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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

25.11.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'ye sayılı günler kaldı. Devlet memuru olmak isteyen adayların gözleri 2022 KPSS başvuru tarihlerine çevrildi. 2022 yılı ile önlisans ve ortaöğretim mezunları da başvuru yapacak. KPSS genel olarak puan türleri üzerinden değerlendirilir ve atamalar yapılır. İşte merak edilenler...

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

Kariyerini kamu alanında sürdürmek isteyen binlerce adayın gözleri KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çevrildi. KPSS başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. 2022 ÖSYM takvimi henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

KPSS TÜRLERİ NELER?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

  • KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

  • KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

  • Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.
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sınav KPSS
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