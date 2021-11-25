Kariyerini kamu alanında sürdürmek isteyen binlerce adayın gözleri KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çevrildi. KPSS başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. 2022 ÖSYM takvimi henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

KPSS TÜRLERİ NELER?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.