KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama

KPSS başvuru ve sınav tarihleri KPSS'ye girmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediyor. Devlet kadrolarına atanmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2021 yılı KPSS lisans sınavı 4 oturum şeklinde yapılacak. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 2021 senesinde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile KPSS’nin detayları da belli olmuş oldu. KPSS başvuruları 2021 senesinde 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar öncelikli olarak her sene olduğu gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecekler.

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) ise 7 Ağustos 2021 ve 8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacak. ÖABT’de bulunan yabancı dil sınavlarına ait sorular ise ilgili olan dilde hazırlanacak.

