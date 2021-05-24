KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri...

KPSS başvuruları ne zaman sorusu sonunda cevabını buldu. Yapılan açıklamaya göre 2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayıp 14 Haziran Pazartesi günü son bulacak.

Heyecanla beklenen 2021 KPSS başvuruları için sayılı günler kaldı. ÖSYM ’den yapılan açıklamaya göre, adaylar yaklaşık 16 gün boyunca başvurularını yapabilirken, normal süresi içinde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise işlemlerin yapabilmesi adına iki günlük geç başvuru süresi verilecek. KPSS başvuru ücretlerinin ödenmesinin ardından süreç tamamlanmış olacak.

2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

2021 KPSS sınav ücretleri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan geçtiğimiz yıl her bir oturum için KPSS başvuru ücreti 80 Türk lirası olarak belirlenmişti. Bu yılki başvuru ücretlerinin %29 zamlı olması bekleniyor.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları henüz belirtilen tarih aralığı gelmediği için ÖSYM'nin aktif bir KPSS linki mevcut değil. Fakat KPSS başvuru ekranı ilk başvuru günü olan 28 Mayıs tarihi itibariyle aktif olacak. Her yılki başvuru işlemlerinde ise süreç şu şekilde ilerliyor.

Öncelikle ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklanır. Açılan ekrandan girilecek olan sınavlar seçilir. Öğretmenlik için sınava girecek kişiler KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçer. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından başvuru işlemleri tamamlanmış olur.



