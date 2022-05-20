KPSS başvurusu 2022 ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu?

2022 KPSS başvuru tarihi sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu personeli olma umuduyla yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar KPSS başvuru tarihinin yaklaşmasıyla araştırmalarına hız verdi. 2021-2022 Eğitim yılının KPSS sınavı hakkında detaylar belli oldu. ÖSYM, KPSS başvuru ve sınav günlerini açıkladı. İşte 2022 KPS'ye dair merak edilen pek çok detay...
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.
– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz’da yapılacak.
– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos’ta yapılacak.
– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos’ta yapılacak.
– EKPSS 24 Nisan’da yapılacak.
– KPSS Önlisans 2 Ekim’de yapılacak.
– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım’da yapılacak.
– KPSS DHBT 27 Kasım’da yapılacak.
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.
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