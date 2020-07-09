KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti 2020 ne kadar?

“KPSS başvurusu nasıl yapılır?” sorusu tüm KPSS adaylarının gündeminde. 2020 KPSS başvuruları devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvurusu yapacak adaylar “KPSS başvuru ücreti ne kadar?” da dahil olmak üzere pek çok soruya cevap arıyor. İşte “2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?” sorusu için detaylı cevaplar…
Kamu personeli olmak için sınava girecek adaylar; son günlerde “KPSS başvurusu nasıl yapılacak?” sorusunu soruyor. 2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM’nin resmi web sitesindeki AİS ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. ais.osym.gov.tr web sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adayların KPSS başvurusu 2020 yılı için tamamlanabiliyor.
ÖSYM sistemine başvuru bilgilerinin girilmesi, KPSS başvurusu için yeterli olmuyor. KPSS sınav ücreti yatırmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılıyor ve işleme alınmıyor. Bunun yanı sıra ÖSYM sisteminde fotoğraf ve eğitim bilgisi olmayan adayların başvuru için başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyor.
KPSS başvuru tarihi 2020 yılı için 30 Haziran’da başlamıştı. Şimdi adaylar “KPSS başvurusu ne zaman son?” sorusunun cevabını merak ediyor. KPSS başvurusu 2020 yılı için çok kısa bir süre sonra bitiyor. KPSS başvuru son tarih olarak 13 Temmuz belirlendi. Başvurular 13 Temmuz’a kadar sürecek. Adayların gündemindeki bir diğer soru ise “2020 KPSS ne zaman yapılacak?” sorusu.
Başvurusunu tamamlama hazırlığında olan adaylar “2020 KPSS ne zaman?” sorusunun da cevabını arıyor. 2020 KPSS lisans sınavı genel yetenek-genel kültür oturumu ve eğitim bilimleri oturumu 6 Eylül 2020’de, alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2020’de, öğretmenlik alan bilgisi oturumu 20 Eylül 2020’de yapılacak. EKPSS 11 Ekim’de, KPSS ön lisans 25 Ekim’de, KPSS ortaöğretim 22 Kasım’da ve KPSS din hizmetleri alan bilgisi ise 27 Aralık’ta gerçekleşecek. Ayrıca KPSS’ye başvuracak tüm adayların 2020 KPSS lisans kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor.
KPSS başvuru ücreti 2020 yılında KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu ve eğitim bilimleri oturumu için 80 TL olarak belirlendi. KPSS sınav ücreti 2020 yılında KPSS alan bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 55 TL olarak yatırılacak. Her bir ÖABT alanı için yatırılması gereken ücret ise 80 TL olacak.
KPSS sınav ücreti yatırma konusu da adaylar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Sınav ücretlerinin yatırılması için bankalar; gişe tahsilatı yerine adayları ATM’lere yönlendirebiliyor. Banka şubelerinden başvuru ücretini yatırmak isteyen adayların da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ve şubelerin açık ya da kapalı olma durumlarına dikkat etmeleri gerekiyor.
Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası için tüm şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığı ile ücret yatırılabiliyor. Halkbank için şubeler, internet bankacılığı ve ATM ile başvuru ücreti yatırılabiliyor. ING Bank için tüm şubler ve internet bankacılığıyla işlem yapılabiliyor. Vakıf Katılım Bankası için ATM ve tüm şubelerden başvuru ücreti ödenebiliyor.
Ziraat Bankası’nda ise şube ve ATM’lerden ücret yatırılmıyor. Başvuru ücretini Ziraat Bankası üzerinden yatırmak isteyen adayların mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanması gerekiyor. Bunların yanı sıra ÖSYM resmi internet sitesindeki e-İşlemler bölümünde bulunan ödemeler alanından da kredi kartı ya da banka kartı ile KPSS sınav ücreti yatırılabiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum