KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti 2020 ne kadar?

“KPSS başvurusu nasıl yapılır?” sorusu tüm KPSS adaylarının gündeminde. 2020 KPSS başvuruları devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvurusu yapacak adaylar “KPSS başvuru ücreti ne kadar?” da dahil olmak üzere pek çok soruya cevap arıyor. İşte “2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?” sorusu için detaylı cevaplar…

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Kamu personeli olmak için sınava girecek adaylar; son günlerde “KPSS başvurusu nasıl yapılacak?” sorusunu soruyor. 2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM’nin resmi web sitesindeki AİS ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. ais.osym.gov.tr web sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adayların KPSS başvurusu 2020 yılı için tamamlanabiliyor.

ÖSYM sistemine başvuru bilgilerinin girilmesi, KPSS başvurusu için yeterli olmuyor. KPSS sınav ücreti yatırmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılıyor ve işleme alınmıyor. Bunun yanı sıra ÖSYM sisteminde fotoğraf ve eğitim bilgisi olmayan adayların başvuru için başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyor.

KPSS başvurusu ne zaman bitiyor?

KPSS başvuru tarihi 2020 yılı için 30 Haziran’da başlamıştı. Şimdi adaylar “KPSS başvurusu ne zaman son?” sorusunun cevabını merak ediyor. KPSS başvurusu 2020 yılı için çok kısa bir süre sonra bitiyor. KPSS başvuru son tarih olarak 13 Temmuz belirlendi. Başvurular 13 Temmuz’a kadar sürecek. Adayların gündemindeki bir diğer soru ise “2020 KPSS ne zaman yapılacak?” sorusu.