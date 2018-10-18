KPSS davasında 11 sanığa hapis ve para cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 12 davada yargılanan sanıklardan 11'i, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe Bilge Çakır, Hülya Gülcü, Yasemin Yıldırım, İrfan Oğuzoğlu, Emine Dinç, Sevil Çoşgungönül, Türkan Solmaz, Özge Temiz, Behiye Kartal ve Rabia Demir'in "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklardan Ali Alegöz ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklar Dinç, Çoşgungönül, Solmaz, Temiz, Kartal ve Demir'i, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı, ayrıca sanıkların çalıştığı süre göz önünde bulundurularak "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan atandıktan sonra aldıkları maaşın iki katı adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.