KPSS davasında 4 sanığa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 4 ayrı davada sanıkların 3'üne FETÖ üyeliği ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından, bir sanığa ise sadece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Ayşegül Ercan, Halime Cankurtaran, Esra Gümüş ve Sevilay Değerliyurt ile avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Yapılan değerlendirmenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayşegül Ercan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık"tan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Halime Cankurtaran ile Esra Gümüş'e, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay, dolandırıcılık suçundan ise 3 yıl 1 ay 15'er gün cezası veren mahkeme, sanık Sevilay Değerliyurt'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.