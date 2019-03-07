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KPSS davasında 4 sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 4 ayrı davada, sanıklardan 3'ü FETÖ üyeliği ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından, bir sanık ise sadece FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 4 ayrı davada sanıkların 3'üne FETÖ üyeliği ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından, bir sanığa ise sadece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Ayşegül Ercan, Halime Cankurtaran, Esra Gümüş ve Sevilay Değerliyurt ile avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Yapılan değerlendirmenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayşegül Ercan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık"tan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Halime Cankurtaran ile Esra Gümüş'e, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay, dolandırıcılık suçundan ise 3 yıl 1 ay 15'er gün cezası veren mahkeme, sanık Sevilay Değerliyurt'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

- İddianame

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların FETÖ mensuplarınca ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına değinilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği belirtilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatılmıştı.

Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek, yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ KPSS

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