KPSS davasında 8 sanığa hapis ve para cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 10 davada yargılanan sanıklardan 8'i, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Nefize Erdoğmuş, Mine Yıldız, Murat Cavga, Gülten Cemile Beşer, Ceylan Altuntaş, Satı Önalan, Hatice Alıcı ve Gamze Abay'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklar Alıcı ve Abay'ı, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle cezalandırdı, ayrıca sanıkların çalıştığı süre göz önünde bulundurularak "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan atandıktan sonra aldıkları maaşın iki katı adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.