KPSS davasında Gülen'in yeğenine 15 yıl hapis talebi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY üyelerince 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada, aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve firari Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 51 sanık için, 7 yıl 6 aydan, 32 yıl 6 aya kadar değişen yıllarda hapis cezası istendi. Savcı, soruşturma aşamasında itiraflarda bulunan Gülen ile Öksüz için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar ceza verilmesini talep etti.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından, mütalaa için savcıya söz verdi. Savcı sanıklardan Emre Kazan ve Önder Kavakoğlu’nun 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanıklar Abdülmecit Cömert, Ahmet Karakaş, Alparslan Gülcü, Ayşe Bozkır, Celal Çakmak, Dudu Çetin, Fatih Akkoyun, Fatih Kocaarslan, Figen Çınar, Gökhan Koz, Halit Musan, Hatice Konuş, Havva Ordu, İbrahim Halil Caymaz, Kürşat Yılmaz, Mehmet Mustafa Evli, Mustafa Seyhan, Neslihan Özer, Ömer Gültekin, Ramazan Çiçek, Rasim Bulut, Selim Turan, Fatih Mehmet Doğan, Ahmet Çiftçi, Arif Kuru, Cemil Doğan, Dilek Özcan, Emine Eşit, Erdoğan Girit, Fatih Hayal, Hakan Aytekin, Hanife Kübra Solmaz, Hatice Ablak, Yeter Aytekin, İhsan Erdem Peker, Kudret Orak, Melahat Çetin, Meryem Girit, Meryem Hayal, Mevlüde Yavuz, Muhammet Sait Gülen, Muzaffer Alıcı, Nilgün Birin, Oğuz Toptaş, Oktay Sayar, Ömer Çelik, Özcan Solmaz, Selami Lort ve Sahure Öksüz'ün de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.