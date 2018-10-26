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KPSS davasında tahliye edilen Gülen'in yeğeni tekrar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınmasıyla ilgili görülen ana dava kapsamında tahliye edilen 12 kişiden, aralarında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ile Mehmet Baransu'nun kardeşinin de bulunduğu 5 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınmasıyla ilgili görülen ana dava kapsamında tahliye edilen 12 kişiden, aralarında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ile Mehmet Baransu'nun kardeşinin de bulunduğu 5 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 91 sanıklı '2010 KPSS' ana davasında, bugün arar kararını açıklayan mahkeme, 12 kişiyi tutuksuz yargılamak üzere tahliye etti. Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye edilen 12 kişiden, aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu ile Fatih Hayal, Önder Kavaklıoğlu ve Özcan Solmaz'ın tahliyelerine jet hızıyla itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muhammet Sait Gülen, Yalçın Baransu, Fatih Hayal, Önder Kavaklıoğlu ve Özcan Solmaz hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Karar sonrası 5 sanık tekrar tutuklandı.

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