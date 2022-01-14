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  4. KPSS'de kendi alanında Türkiye birincisi oldu! Sonuçlar açıklanınca hayatının şokunu yaşadı

KPSS'de kendi alanında Türkiye birincisi oldu! Sonuçlar açıklanınca hayatının şokunu yaşadı

14.01.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan Elif Burcu Açıkgöz, KPSS’de kendi alanında Türkiye birincisi olmasına rağmen atanamadı. Açıkgöz, “Bu hakkımı kazanmak için tekrar sınava girip tekrar böyle bir derece kazanmam gerekiyor. Bunu tekrar başarabilir miyim onu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

KPSS'de kendi alanında Türkiye birincisi oldu! Sonuçlar açıklanınca hayatının şokunu yaşadı

Zile’de Danışmanlık Proje ve Eğitim Merkezi işletmecisi 1 çocuk annesi Elif Burcu Açıkgöz (34), hem çalışıp hem de KPSS’ye hazırlandı. 2010 yılında girdiği ilk KPSS’de alanında Türkiye 27.’si olan Açıkgöz, 10 yıl sonra KPSS’ye ikinci kez girdi. Sonuçların açıklanması ile birlikte Veteriner Sağlık Teknikerliği alanında Türkiye birincisi olduğunu öğrenen Açıkgöz, büyük bir sevinç yaşadı. Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Veteriner Teknikerliği tercihini yaparak kesin atama yapılmasını bekleyen Açıkgöz, 6 Ocak’ta açıklanan sonuçlardan sonra neye uğradığına şaşırdı. Atanamadığını öğrenen genç kadın büyük üzüntü yaşadı.

"DEVLET MEMURU OLARAK HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Atanamadığı için yaşadığı üzüntüyü dile getiren Açıkgöz, “Türkiye birinciliğine sevinirken atanamadığım, hepimiz için büyük bir hüsran oldu. Ben işini seven, sevgiyle hevesle çalışan bir insanım. Kazanmış bir hakkımız varken bu mesleği de icra etmek istersiniz. Ben devlet memuru olarak hizmet etmek, görevini severek yapan birisi olarak bir vatandaş olarak bulunmak istedim. Şansımız kendi işimiz üzerinde devam etmek. Bu şekilde de devam ediyoruz. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda da devlet büyüklerimize hiçbir küskünlüğümüz, kızgınlığımız yoktur. Umarım bu yanlışlıkla ilgili bir an önce düzeltme yapılır. Kendilerinden ricam ben elimden gelen emeği çabayı sarf ettim. Ve Türkiye birincisi oldum. Bu konuda da benim emeğimin hor görülmemesi ve bu konuda bana destek verilmesini istiyorum” dedi.

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"ANNE SENİ NEDEN ALMADILAR?"

Neden atamasının yapılmadığını öğrenmek istediğini ifade eden Açıkgöz, “Öğrenmek konusunda da biraz yollarımız kapalı açıkçası. Gece gündüz çalıştık. Hem ders çalıştık, hem burada proje yazdık. Hem de gidip evimizde çocuğumla ilgilendim. Sonucunu da çok güzel aldık. Derece yaptık emeğimizin karşılığında. Ama en son ki yerleştirme sonucu bizim için hüsran oldu. Oğlum da ‘benim annem Türkiye birincisi’ diye çok sevinmişti. Şimdi atanamadığımda bana soru soruyor. Anne seni neden almadılar? Cevap da veremiyorsunuz. Birinci olmuşsunuz ama atanamamışsınız. Sebebi ne” diye konuştu.

HAKKINI KAYBEDECEK

Bu sene yapılacak KPSS ile hakkının yanacağını ifade eden Açıkgöz, “Bu hakkımı kazanmak için tekrar sınava girip tekrar böyle bir derece kazanmam gerekiyor. Bunu tekrar başarabilir miyim onu bilemiyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
atama Tokat KPSS
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