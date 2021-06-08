KPSS'den 60 alanlara memur olma fırsatı! 493 personel alımı için şartlar belli oldu...

Yargıtay Başkanlığı'ndan memur olmak isteyen vatandaşlara sevindirici bir haber geldi. En az KPSS 60 puan ile bilişim personeli, sürekli işçi ve sözleşmeli personel alım ilanları Yargıtay Başkanlığı tarafından yayınladı. 3 değişik ilan ile 493 personel alımı yapılacağı duyurulurken, kurum başvuracak adaylarda en az ilköğretim mezunu olma şartını da arıyor. Peki KPSS 493 personel alımı şartları neler, nasıl başvurulur?

KPSS'DEN 60 ALANLAR MEMUR OLABİLECEK! YARGITAY BAŞKANLIĞI'NDAN PERSONEL ALIMI İLANI...

Memur olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli haber bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanmış olan ilana göre Yargıtay bünyesine 214 adet sözleşmeli personeli, 279 adet de sürekli işçi alımı yapılacak. Yargıtay KPSS’li KPSS’siz olarak 493 personel alımı için gereken şartlar ve detaylar merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvurular bugün itibariyle başlamış durumda. Başvurular, 11 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Yargıtay’ın yayımlamış olduğu personel alım ilanında zabıta katibi, çözümleyici, teknisyen, güvenlik görevlisi, programcı, kameraman gibi çeşitli birimlere alım yapılacağı görüldü. Başvurmak isteyen adayların istenilen KPSS puan şartını da taşıması gerektiği belirtildi. Söz konusu ilanda, “Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır” cümleleri yer aldı.