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KPSS'den 60 alanlara memur olma fırsatı! 493 personel alımı için şartlar belli oldu...

08.06.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS'den 60 alanlara müjdeli bir haber Yargıtay Başkanlığı'ndan geldi. Yargıtay Başkanlığı en az KPSS 60 puan ile bilişim personeli, sürekli işçi ve sözleşmeli personel alım ilanlarını yayınladı. Memur olmak isteyen vatandaşlara 3 değişik ilan ile 493 personel alımı yapılacağı duyurulurken, kurum başvuracak adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartını istiyor. Peki KPSS 493 personel alımı nasıl başvurulur? KPSS 493 personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

KPSS'den 60 alanlara memur olma fırsatı! 493 personel alımı için şartlar belli oldu...

Yargıtay Başkanlığı'ndan memur olmak isteyen vatandaşlara sevindirici bir haber geldi. En az KPSS 60 puan ile bilişim personeli, sürekli işçi ve sözleşmeli personel alım ilanları Yargıtay Başkanlığı tarafından yayınladı. 3 değişik ilan ile 493 personel alımı yapılacağı duyurulurken, kurum başvuracak adaylarda en az ilköğretim mezunu olma şartını da arıyor. Peki KPSS 493 personel alımı şartları neler, nasıl başvurulur?

KPSS'DEN 60 ALANLAR MEMUR OLABİLECEK! YARGITAY BAŞKANLIĞI'NDAN PERSONEL ALIMI İLANI...

Memur olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli haber bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanmış olan ilana göre Yargıtay bünyesine 214 adet sözleşmeli personeli, 279 adet de sürekli işçi alımı yapılacak. Yargıtay KPSS’li KPSS’siz olarak 493 personel alımı için gereken şartlar ve detaylar merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvurular bugün itibariyle başlamış durumda. Başvurular, 11 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Yargıtay’ın yayımlamış olduğu personel alım ilanında zabıta katibi, çözümleyici, teknisyen, güvenlik görevlisi, programcı, kameraman gibi çeşitli birimlere alım yapılacağı görüldü. Başvurmak isteyen adayların istenilen KPSS puan şartını da taşıması gerektiği belirtildi. Söz konusu ilanda, “Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır” cümleleri yer aldı.

KPSS 493 PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

1) Adaylar başvurularını 07.06.2021 ve 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru vasıtasıyla gerçekleştirecekler. Bireysel olarak ya da posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.

2) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek koşuluyla başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenmiş olan belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar kendileri sorumludur.

3) Adayların başvuru işlemi sona erdikten sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi gözükmeyen hiçbir başvuru değerlendirilme sürecine alınmayacaktır.

KPSS 493 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilmiş olan genel şartlara haiz bulunmak,
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurup tamamlamış olmak,
3) Programcı, Teknisyen, Zabıt Katibi, Çözümleyici, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrasında olanlar başvurabilir.)
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.
7) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)
8) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
9) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir seneden önce yeniden sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler,
10) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir sene içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.


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Anahtar Kelimeler:
personel alımı sınav KPSS
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