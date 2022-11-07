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KPSS'den çıkar çıkmaz polisler yakaladı! Yarı çıplak bulunan cansız bedenden sonra gerçek ortaya çıktı

07.11.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bir kişinin kaldırımda yarı çıplak yatan cansız bedeni bulundu. Bunun üzerine ekipler olayı aydınlatmak için harekete geçti. Güvenlik kameralarından ortaya çıktığına göre Ekrem Yiğit (34), cansız bedeninin bulunduğu yere sabahın erken saatlerinde araçla getirilerek bırakılmıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken 'KPSS' detayı dikkat çekti.

KPSS'den çıkar çıkmaz polisler yakaladı! Yarı çıplak bulunan cansız bedenden sonra gerçek ortaya çıktı

Ekrem Yiğit'in ölü bulunmasının ardından cinayet şüphesinden 3 kişi gözaltına alındı. M. Y. (38) ve B. B. (29) ormanlık alanda bulunup gözaltına alındı. B. K. (29) ise KPSS sınavına girdiği okulun çıkışında yakalandı. Öte yandan Yiğit'in daha suç kayıtları ortaya çıktı. İşte cinayet şüphesiyle yaşanan gelişmelerin tüm ayrıntıları...

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YARI ÇIPLAK ŞEKİLDE BULUNDU

Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokak’ta, dün sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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KALDIRIMA ARAÇLA GETİRİLİP BIRAKILMIŞ

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin Ekrem Yiğit olduğunu ve araçla getirilerek bırakıldığını tespit etti. Polis, şüphelilerin M.Y. (38), B.B. (29) ve B.K. (29) olduğunu saptadı. M.Y. ve B.B. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’deki ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

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KPSS ÇIKIŞINDA YAKALANDI

Diğer şüpheli B.K. ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkışta yakalandı.

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SUÇ KAYDI ÇIKTI

3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen Ekrem Yiğit’in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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