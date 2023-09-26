HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KPSS'den düşük puan aldı! Annesiyle tartışınca kendini astı

KPSS'den düşük puan aldı! Annesiyle tartışınca kendini astı

26.09.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da KPSS’den düşük puan aldığı için annesi ile tartışan 27 yaşındaki psikolog iple tavana kendisini asarak hayatına son verdi.

KPSS'den düşük puan aldı! Annesiyle tartışınca kendini astı

Kahreden olay, Çay ilçesi Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki K.A. isimli psikolog annesiyle akşam yemeğinde KPSS’de düşük puan aldığı için tartıştı. Daha sonra odasına Oğlu ile konuşmak için odasına giren anne K.A.’yı intihar etmiş olarak bulduğu öğrenildi.

Gencin tavana astığı ipi boynuna geçirerek hayatına son verdiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.A.’nın cansız bedenini morga kaldırdı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konvoyun sonu görünmedi! Ermeniler Karabağ'dan ayrıldığı anlar dikkat çekti: "Bize 'Çıkın gidin' dediler"Konvoyun sonu görünmedi! Ermeniler Karabağ'dan ayrıldığı anlar dikkat çekti: "Bize 'Çıkın gidin' dediler"
Kayınbirader vahşeti! Sokakta eşinin gözü önünde katledildiKayınbirader vahşeti! Sokakta eşinin gözü önünde katledildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 217 ruhsatsız silah ele geçirildiBakan Yerlikaya duyurdu! 217 ruhsatsız silah ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.