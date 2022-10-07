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KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi ne zaman? ÖSYM DHBT tarihi!

07.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sorusunun yanıtı 7 Ekim 2022 Cuma günü ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Başvuru sürecine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı DHBT tarihi...

KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi ne zaman? ÖSYM DHBT tarihi!

KPSS DHBT başvurusu ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi ne zaman? ÖSYM tarafından açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı DHBT tarihi ve detaylkar haberimizde...

KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT Sınavı ile ilgili ÖSYM'den yazılı açıklamada bulunuldu.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (DHBT) başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı belirtildi.

2022 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ BAŞVURU KILAVUZU

KPSS DHBT BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ BAŞVURU EKRANI

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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