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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki!

30.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT oturumu 27 Kasım'da tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sonuçlar ve KPSS DHBT soru kitapçığı, cevap anahtarı gibi bilgiler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama linki!

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki!

KPSS DHBT sınav sonuçları bekleniyor. KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandığında sorgulamalar ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılacak. Detaylar ÖSYM takviminde yer aldı. Peki KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? İşte detaylar...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYMİ KPSS DHBT sonuçlarının 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki!

KPSS DHBT oturumunun soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmı, ÖSYM'nin internet adresinde erişime açıldı.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki!

Soruların ve cevapların yüzde 10'luk kısmına erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24135/2022-kpss-din-hizmetleri-alan-bilgisi-dhbt-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html' adresine tıklayın.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki!

Kitapçığı görüntüleme süresinin 7 Aralık'ta sonlanacağı belirtildi.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki!

KPSS DHBT sonuçları açıklandığında sonuçlar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden sorgulanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS DHBT sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki!

AİS ÖSYM'ye giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi gerekli olacak.


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