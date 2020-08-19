KPSS ertelenecek mi? 2020 KPSS ne zaman? KPSS lise, lisans ve ön lisans tarihleri!

2020 KPSS için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 KPSS tarihleri belli oldu. Ancak vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlar tarafından KPSS tekrar ertelenecek mi sorusu sorulmaya başladı. Adaylar KPSS ertelendi mi son dakika konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, KPSS lise, lisans ve ön lisans tarihleri nedir? KPSS tekrar ertelenir mi? İşte merak edilen 2020 KPSS tarihi...

Özellikle sosyal medyada adaylar tarafından KPSS yeniden ertelenecek mi sorusu sıklıkla sorulmaya başladı. Şimdi herkes KPSS ertelenir mi 2020 sorusuna yanıt arıyor. Ancak KPSS ertelenecek mi konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla güncel olarak KPSS 2020 ertelenecek mi sorusuyla ilgili KPSS’nin ertelenme ihtimali bulunmuyor. Adaylar tarafından KPSS ertelendi mi konusunda yetkililerden gelecek güncel açıklamalar araştırılmaya devam ediyor.

Adaylar tarafından merak edilen KPSS ertelenir mi sorusunun yanı sıra KPSS lise ne zaman 2020 gibi sorular da soruluyor. KPSS lise 2020 yani KPSS ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra KPSS lisans ne zaman konusu da merak ediliyor. KPSS lisans 2020 genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. KPSS lisans alan bilgisi 1. gün 12 Eylül 2020 tarihinde, KPSS lisans alan bilgisi 2. gün ise 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.