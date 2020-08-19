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KPSS ertelenecek mi? 2020 KPSS ne zaman? KPSS lise, lisans ve ön lisans tarihleri!

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından gündemin en fazla araştırılan konuları arasında lise, önlisans ve lisans 2020 KPSS tarihleri bulunuyor. KPSS için çalışmalarına devam eden adaylar tarafından 2020 KPSS ne zaman sorusu soruluyor. Aynı zamanda daha önce koronavirüs tedbirleri nedeniyle KPSS ertelenecek mi konusu da araştırılıyor. Peki, KPSS tekrar ertelenecek mi? İşte KPSS lise, lisans ve ön lisans tarihleri!

KPSS ertelenecek mi? 2020 KPSS ne zaman? KPSS lise, lisans ve ön lisans tarihleri!

2020 KPSS için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 KPSS tarihleri belli oldu. Ancak vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlar tarafından KPSS tekrar ertelenecek mi sorusu sorulmaya başladı. Adaylar KPSS ertelendi mi son dakika konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, KPSS lise, lisans ve ön lisans tarihleri nedir? KPSS tekrar ertelenir mi? İşte merak edilen 2020 KPSS tarihi...

KPSS ertelenecek mi 2020?

Özellikle sosyal medyada adaylar tarafından KPSS yeniden ertelenecek mi sorusu sıklıkla sorulmaya başladı. Şimdi herkes KPSS ertelenir mi 2020 sorusuna yanıt arıyor. Ancak KPSS ertelenecek mi konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla güncel olarak KPSS 2020 ertelenecek mi sorusuyla ilgili KPSS’nin ertelenme ihtimali bulunmuyor. Adaylar tarafından KPSS ertelendi mi konusunda yetkililerden gelecek güncel açıklamalar araştırılmaya devam ediyor.

2020 KPSS ne zaman?

Adaylar tarafından merak edilen KPSS ertelenir mi sorusunun yanı sıra KPSS lise ne zaman 2020 gibi sorular da soruluyor. KPSS lise 2020 yani KPSS ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra KPSS lisans ne zaman konusu da merak ediliyor. KPSS lisans 2020 genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. KPSS lisans alan bilgisi 1. gün 12 Eylül 2020 tarihinde, KPSS lisans alan bilgisi 2. gün ise 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS öğretmenlik alan bilgisi yani ÖABT 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS önlisans ne zaman sorusuna da yanıt aranıyor. KPSS önlisans 2020 sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS din hizmetleri alan bilgisi yani DHBT de 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

Üniversitelerin 2 yıllık programlarından mezun olmuş olan ve mezun olma şartlarını yerine getirmiş olan adayların gireceği KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans geç başvuruları ise 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS başvuruları ise ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. KPSS başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler ÖSYM resmi internet sitesindeki sınav takvimi içerisinde yer alıyor.

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