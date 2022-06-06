KPSS geç başvuru günü ne zaman 2022? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM açıkladı!

KPSS geç başvuru ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama da dahil olmak üzere, 'KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?' sorusunun yanıtına ve KPSS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında yapamayanlar 15-16 Haziran 2022 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek.

KPSS BAŞVURU KAÇ TL?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu başvuru ücreti ÖSYM tarafından yapılan açıklamada her bir oturum için 115 TL olarak duyuruldu.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR 2022?

KPSS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar şu şekilde:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Öte yandan KPSS sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

