KPSS geç başvuru günü ne zaman? İşte KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti

KPSS’ye girerek memur olarak görev yapmak isteyen adaylar için heyecanlı ve stresli bekleyiş sürüyor. 14 Haziran tarihinde son bulan KPSS başvurularının ardından bu süre içerisinde çeşitli nedenlerle başvurularını tamamlayamayan adaylar da bulunuyor. Bu adaylar için daha sonradan bir geç başvuru günü açıklanıyor ve adaylar bu süre içerisinde KPPS için geç başvurularını tamamlayabiliyorlar.
28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasından alınan KPSS başvurularından sonra KPSS geç başvuru tarihi 22 – 23 Haziran olarak açıklandı. Geç başvuru sırasında adayların KPSS ücretleri yüzde 50 zamlı olarak alınır.
28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
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