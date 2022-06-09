KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti

2022 KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihlerinin ÖSYM tarafından açıklanıp açıklanmadığını merak eden yüzlerce aday, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. 6 Haziran tarihinde tamamlanan KPSS başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki, KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS lisans sınavına katılım sağlamak isteyen fakat başvuru günlerinde başvurusunu yetiştiremeyen adayların sorguladığı KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında, KPSS geç başvurularının 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KPSS sınavı için başvuru ücretleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. KPSS başvurularında oturum başına sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmişti. KPSS ÖABT sınavı için belirlenen başvuru ücreti ise 80 TL olarak açıklanmıştı. Bu sınavlara geç başvuru yapacak olan adaylar, açıklanan fiyatlardan yüzde 50 daha fazla ödeyerek başvurularını yapabilecek.

