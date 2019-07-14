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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

ÖSYM'nin düzenlediği ve 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, 130 dakika sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alıyor.

Bugün öğleden sonra 14.45'te KPSS Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak.

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